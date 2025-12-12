Haberler

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
ABD'de hızlı servis pizzalarıyla ün kazanan ve pandemi öncesinde 200'ün üzerinde şubeye ulaşan Pieology, yaşadığı mali darboğazın ardından iflas etti. Dev zincirin şube sayısı zamanla 100 seviyelerine kadar geriledi.

  • ABD merkezli pizza zinciri Pieology'nin ana şirketi Little Brown Box Pizza iflas koruması için mahkemeye başvurdu.
  • Pieology'nin varlıkları 100 bin ile 1 milyon dolar, borçları 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında ve 200'ün üzerinde alacaklısı bulunuyor.
  • Pieology'nin şube sayısı pandemi öncesi 200'ü aşkınken 2024 sonu itibarıyla 103'e düştü ve satışlarında yaklaşık yüzde 11'lik bir azalma yaşandı.

ABD merkezli hızlı servis pizza zinciri Pieology, uzun süredir devam eden mağaza kapanmaları ve mali sorunların ardından iflas koruması talebinde bulundu. Şirketin ana kuruluşu Little Brown Box Pizza, Salı günü mahkemeye iflas başvurusu yaptı.

200'DEN FAZLA ALACAKLISI VAR

Business Insider'ın aktardığı bilgilere göre, mahkemeye sunulan belgelerde şirketin varlıklarının 100 bin ile 1 milyon dolar arasında, borçlarının ise 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu belirtildi. Başvuruda ayrıca Pieology'nin 200'ün üzerinde alacaklıya sahip olduğu kaydedildi.

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

PANDEMİYLE BİRLİKTE ONLARCA ŞUBEYİ KAPATTI

2011 yılında "kendi pizzanı tasarla" konseptiyle kurulan Pieology, el yapımı hamur, taze soslar ve premium malzemelerle hazırlanan ürünleriyle kısa sürede büyüme yakalamış ve pandemi öncesi dönemde ABD genelinde 200'ü aşkın şubeye ulaşmıştı. Ancak pandemi sonrası dönemde şirketin performansı geriledi. Zincirin şube sayısı 2024 sonu itibarıyla 103'e düşerken, satışlarında da yaklaşık yüzde 11'lik bir azalma yaşandı.

İflas başvurusunun yapıldığı günü takip eden sabah saatlerinde Pieology'nin internet sitesinde yaklaşık 40 şubenin hâlâ listelendiği görüldü. Bu şubelerin büyük bölümünün Kaliforniya'da bulunduğu, diğerlerinin ise Texas, Florida, Oregon, Nevada, Hawaii ve Porto Riko'da faaliyet gösterdiği belirtildi.

FİRMADAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Şirketin şu an için faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak iflas süreci kapsamında yeni mağaza kapanmalarının olup olmayacağına dair net bir karar bulunmadığını aktardı. Pieology ise basından gelen yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

