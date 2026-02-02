Haberler

Belçika'da Türk Sporcu Kıvanç Uygun'dan Çifte Madalya

Güncelleme:
Belçika'da düzenlenen uluslararası grappling ve Brezilya Jiu-Jitsusu turnuvalarında 14 yaşındaki Kıvanç Uygun, bronz ve gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Genç sporcu, babası ve amcasından ilham alarak spor hayatına devam edeceğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BELÇİKA)- Belçika'da düzenlenen uluslararası grappling ve Brezilya Jiu-Jitsusu (BJJ) turnuvalarında mücadele eden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Kıvanç Uygun, aynı gün iki farklı branşta madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

12–14 yaş grubunda 43 kilo kategorisinde yarışan Uygun, uluslararası grappling turnuvasında bronz madalyanın sahibi oldu. İlk turda Fransa'dan bir Avrupa şampiyonuna mağlup olan genç sporcu, ardından çıktığı üç karşılaşmayı da kol kilidiyle kazanarak üçüncülüğü elde etti.

Aynı gün düzenlenen BJJ turnuvasında da Uygun, 10 sporcunun yer aldığı kategoride ilk üç maçını kol kilidiyle kazandı. Finalde puan farkıyla mağlup olan Uygun, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Turnuva sonrası konuşan Kıvanç Uygun, sporcu babası Kamil ve amcası Halil Uygun'dan ilham alarak spora başladığını belirterek, "Altın madalya almaya çok yaklaştım fakat gümüş ve bronzla yetindim. Eksiklerimi gördüm, daha çok çalışacağım" dedi.

Baba Kamil Uygun ise oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Kıvanç geçen yıl Belçika şampiyonu olmuştu. Bu yıl da önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Benim gözümde oğlum her zaman bir şampiyon" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Belçika şampiyonluğunu kazanan Kıvanç Uygun, bu sonuçlarla uluslararası arenada da dikkat çekmeye başladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
