Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Ortadoğu'da artan gerilim ve küresel ticaret yollarındaki aksaklıklar nedeniyle Dubai'de gıda tedarikine yönelik endişeler büyüyor. Yetkililer ve uzmanlar, şehirde yalnızca yaklaşık 10 günlük taze gıda stoğu kaldığını belirtiyor.

GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Bu gelişmelerin ardından bölgeden servis edilen bir video sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin marketlere akın ettiği, alışveriş arabalarını hızla doldurduğu ve bazı rafların kısa sürede boşaldığı görülüyor.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Videoda ayrıca zaman zaman vatandaşlar arasında gergin anların ve tartışmaların yaşandığı da dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tür görüntülerin tedarik zincirine yönelik endişelerin halk arasında hızla yayıldığını gösterdiğini ifade ediyor.

KÖRFEZ'DE BÜYÜK KRİZ

Orta Doğu'daki gerilim ve bazı kritik deniz yollarında yaşanan belirsizlik nedeniyle birçok gemi bölgeden geçmekten kaçınmaya başladı. Bu durum, Körfez ülkelerine yapılan gıda sevkiyatlarında gecikmelere yol açarken, özellikle kısa raf ömrüne sahip ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaratma ihtimalini gündeme getiriyor.

İsviçre merkezli SRF'nin haberine göre; uzmanlar Dubai'nin taze meyve, sebze ve diğer birçok gıda ürününde büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğunu ve bu ürünlerin büyük bölümünün uluslararası taşımacılık yoluyla şehre ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle küresel lojistik ağında yaşanacak uzun süreli kesintiler, şehirdeki gıda tedarikinin hızla etkilenmesine neden olabilir.

GIDA FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Bölgedeki limanlar ve lojistik merkezleri normalde geniş bir dağıtım ağına sahip olsa da, devam eden kriz nedeniyle bazı rotalarda kapasitenin düşmesi ve taşımacılık maliyetlerinin artması bekleniyor. Analistler, tedarik zincirindeki bu baskının sürmesi halinde Körfez'de gıda fiyatlarının da yükselme riski bulunduğunu ifade ediyor.