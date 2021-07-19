Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası başladı
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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası başladı

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası başladı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan müsabakalarla başladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan müsabakalarla başladı.

Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden Abdullah Toprak, ilk turda Belaruslu Herbert Akapian'ı sakatlığı nedeniyle hükmen, ikinci turda Kırgız Iukhan Dokturbek'i 6-1, çeyrek finalde Ukraynalı Vladyslav Yatskovskyi'yi 11-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Rus Magomed Baitukaev'e yenilerek final şansını kaybeden milli güreşçi, yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak.

48 kiloda Bekir Keser, 65 kiloda Serhat Büber, 80 kiloda Murat Doğan ve 110 kiloda Hakan Büyükçıngıl???????, organizasyona veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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