Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor için yarın Türkiye'ye geliyor
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Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor için yarın Türkiye'ye geliyor

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Ligin yeni ekibi Adana Demirspor'un anlaşmaya vardığı İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi. Yıldız futbolcu, şehri gezdikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin maaşının bir kısmının sponsorlar tarafından karşılanacağını ifade etimişti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un uzun süredir ilgilendiği ve anlaşma sağladığı Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Balotelli, 7 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Adana'ya giderek şehri gezecek ve sözleşmesindeki son detayları görüşecek olan Balotelli, sonrasında kendisini 3 yıllığına Adana Demirsporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak.

Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor için yarın Türkiye'ye geliyor

"O DELİYSE, BİZ DE DELİYİZ"

Geçtiğimiz günlerde transfere dair açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan golcüden önce vazgeçtiklerini, sonrasında ise Balotelli'nin Adana Demirspor'a gelmek istediğini söyledi.

Sancak açıklamasında, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Menajeri yüzünden Mario Balotelli'den vazgeçmiştim. Gelmek istediğini ifade etti. Böyle futbolcular, zor futbolcular. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Vereceğimiz paranın yarısını sponsorlar karşılayacak" ifadelerini kullandı.

Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor için yarın Türkiye'ye geliyor
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