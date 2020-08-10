HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Dünya Tekvando Federasyonundan önemli kararlar

Dünya Tekvando Federasyonu (WT), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkilenen uluslararası faaliyetlerle ilgili önemli kararlar aldı.

Dünya Tekvando Federasyonundan önemli kararlar
10.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:31

Dünya Tekvando Federasyonu (WT), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkilenen uluslararası faaliyetlerle ilgili önemli kararlar aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT Yönetim Kurulu, Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile federasyon dış ilişkiler sorumlusu ve WT denetçisi Ali Sağırkaya da katıldı.

Toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kıta elemesini gerçekleştirmeyen Avrupa ve Asya kıtaları için 2021 yılı haziran ayına kadar süre verilmesi kararı alındı.

Ekim ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ise iptal edildi. Bir sonraki şampiyonanın 2022 yılında aynı yerde yapılacağı açıklandı.

2020 yılı içinde WT tarafından düzenlenen antrenör kursuna katılan antrenörlerin uluslararası sertifikalarının süresinin ise bir yıl uzatılarak, 2022 yılının sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

Sporcuların olimpik puanlarının kıtalar arasında adil bir şekilde korunması için çalışma yapılacağı alınan kararlar arasında yer aldı.

Aralık ayında yapılması planlanan Grand Prix Final ve Grand Slam Final müsabakalarının yapılıp yapılmayacağına ise koronavirüs salgınının seyri takip edilerek ekim ayında yapılacak toplantıda karar verileceği duyuruldu.

Toplantıda, WT tarafından kasım ayı içerisinde on-line poomse şampiyonası düzenlenmesi kararı da alındı.

WT'nin bir sonraki yönetim kurulu toplantısı, 5 Ekim'de yine video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. 6 Ekim tarihinde ise aynı yöntemle olağan genel kurul yapılacak. WT'nin ilk yüz yüze toplantısının ise 2021 yılı nisan ayı içinde İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor Güncel
Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Güncel
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ahmet Hakan Coşkun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Beren Saat Coşkun Sabah Demet Akalın
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Lübnan Beyrut Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Dünya Tekvando Federasyonundan önemli kararlar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 18:34:34. #1.15#
title