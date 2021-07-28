Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, yurda döndü

Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen, İstanbul'a geldi.

Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen, İstanbul'a geldi.

Şahika Ercümen THY'ye ait tarifeli seferle ABD'nin New York kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrollerinden geçen Ercümen'i çıkış kapısında İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, çiçeklerle karşıladı.

Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'ndan farklı kategorilerde 5 Türkiye rekoru kırarak, toplamda 3 madalya ile yurda dönen Şahika Ercümen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son bir aydır Türkiye için elinden geleni yaptığını ve çok güzel derecelerle döndüğünü belirterek, "3 madalya ve 5 tane rekor kırarak vatanıma döndüm. Daha iyilerini de getireceğim inşallah bunun sözünü verebilirim. Dünyada ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. O yüzden çok mutlu ve gururluyum." şeklinde konuştu.

"Dönüşte dalış malzemelerimi kaybettim"

ABD'den İstanbul'a dönerken dalış malzemelerini kaybettiğini ve valizlerinin gelmediğini aktaran Ercümen, "Dönüşte dalış malzemelerimi kaybettim. Valizlerim hünez gelmedi. Yurt dışından 3 aktarmayla 3 gündür yoldayım aslında. En büyük sebebi de bu. Türk Hava Yolları bununla ilgili araştırma yapıyor. Sanırım diğer hatlarda sorun oldu. İnşallah malzemelerim de gelince daha mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise Şahika Ercümen'in çok değerli ve başarılı bir sporcu olduğunu kaydederek, "Kendisi çok başarılı ve dünyaca tanınmış bir sporcumuz. Ülkemizi dünyada başarılı bir şekilde temsil ediyor. Serbest dalıştaki başarılarıyla Türkiye'nin ismini duyurdu. Kırdığı rekorlar bizim için çok önemli. Çok önemli başarılarla yurda döndü. Daha da güzel başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Ercümen, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından havalimanındaki bazı yolcuların alkışları eşliğinde

alandan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ