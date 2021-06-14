SPOR Dünya şampiyonu özel sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı kafilesi, Polonya'nın başkenti Varşova'dan THY'nin tarifeli seferiyle saat 13.30 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan milli özel sporcular, madalyaları ve dünya şampiyonluğu kupası ile basın mensuplarına görüntü verdi. Türk bayrağı açan sporcular kupayı Türkiye'ye getirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"TARİHİMİZDE BİR İLK"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada kazanılan dünya şampiyonluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Federasyonumuz için tarihi bir gün. Polonya'da bir hafta önce başlayan Atletizm Dünya Şampiyonası'nda bu kardeşlerimiz takım halinde dünya şampiyonu oldu. Bu şampiyonada 5 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalya alarak 9 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda Özel Sporcular Federasyonu kadınlarda dünya şampiyonu oldu. Bu bizim tarihimizde ilk. Yıllar önce bu çocuklarımız belki evlerinden çıkmayan çocuklardı. Eğer bir Türk özel sporcusu dünyada takım halinde bu ülkeleri geride bırakıp şampiyon olmuşsa bu, ülkemizde son yıllarda spora verilen önemi gösterir" dedi.

6 MADALYA KAZANAN FATMA DAMLA ALTIN: MUTLU VE GURURLUYUM

Şampiyonada toplam 6 madalya elde eden milli sporcu Fatma Damla Altın da "6 tane madalya aldım, iki kez üst üste İstiklal Marşımızı okuttum. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk, mutlu ve gururluyum. Emeği geçen antrenörüm ve yöneticilere çok teşekkür ederim. Hedefim Tokyo Olimpiyatları" şeklinde konuştu.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK GURUR VERİCİ"

800 metre mücadelesinde dünya şampiyonluğu elde eden milli sporcu Muhsine Gezer ise "Dünya Şampiyonası'nda 800 metrede dünya şampiyonu oldum. Bayrak yarışında takım halinde dünya ikinciliğimiz var. Ayrıca 4x400 metrede dünya şampiyonu olduk. Kafile olarak dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırdık, bu gurur verici bir şey. En küçük sporcu benim, 18 yaşındayım. Önüm açık, kendime güveniyorum. Çalışınca her şeyin olacağına da inanıyorum" dedi.

Cirit atmada altın madalya kazanan Eda Yıldırım da "Gülle ve disk atmada dünya üçüncülüğü, cirit atmada ise dünya birinciliği elde ettim. Takım halinde de dünya birinciliği elde ederek Türkiye'ye döndük. Yarışmaya gelmeden önce ağır idmanlar ve psikolojiyle geldik. Güzel dereceler elde ettik, yoğun duygular hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı