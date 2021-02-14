Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular İstanbul'a döndü
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Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular İstanbul'a döndü

14.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:52

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan Özel Sporcular Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan Özel Sporcular Milli Takımı, İstanbul'a döndü.

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, federasyon olarak tarihte bir ilki başardıklarını belirterek, "Zorlu süreçten geçtik. Son yıllarda engellilere verilen desteklerle buraya geldik. 4 sporcuyla Tokyo Paralimpik Oyunları'na aday olmamız hayaldi. 4 sporcumuz A barajını aşarken, iki tane de kota alarak geldik." dedi.

Aydın, sporculara verilen imkanları başarı elde ederek taçlandırdıklarını vurgulayarak, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmak istediklerini dile getirdi.

Paralimpik branşlar sorumlusu Aytunç Göz, 2016'da tek sporcuyla olimpiyat barajını geçtiklerini hatırlatarak, "Şimdi 4 sporcuyla geçtik. Gurur verici. Şu anda 2 sporcumuz da ilk 6 sırada yer alıyor. 1 Nisan'da kapanacak kotadan direkt gidecek sporcular da bu sıralamadan belli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Sevda Kalkan ise kendileri açısından güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını anlatarak, "Hedefimiz Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak değil madalya almak olacak." ifadelerini kullandı.

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde gülle atmada altın madalya kazanan Mihriban Korkmaz da büyük bir başarıya imza attıklarını ve bunun devamını getirmeyi istediklerini söyledi.

Özel Sporcular Milli Takımı, şampiyonayı 1 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular İstanbul'a döndü
Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular İstanbul'a döndü
Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular İstanbul'a döndü
Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan özel sporcular İstanbul'a döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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