İspanya'nın şampiyonluğuna damga vuran anlar! Prenseslerden 16 yıl sonra aynı poz

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, nefes kesen mücadelenin uzatma dakikalarında Arjantin’i 1-0 mağlup ederek dünya futbolunun en büyüğü olmayı başardı. İspanyolların tüm dünyada coşkuyla kutladığı bu tarihi zafer, Kraliyet Ailesi’nin anlamlı bir karesiyle unutulmazlar arasına girdi.

16 YIL ARADAN SONRA AYNI DUYGULAR

İspanya Kraliyet Ailesi’nin prensesleri Leonor ve Sofia, ülkenin ilk Dünya Kupası zaferini kazandığı 2010 yılında verdikleri meşhur kupa pozunu tam 16 yıl sonra tekrarladı. Yeşil sahada gelen şampiyonluğun ardından kupa seremonisine katılan iki kardeş, 2010 yılındaki çocukluk fotoğraflarını birebir canlandırdı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşım alan bu duygusal ve nostaljik kare, milyonlarca beğeni ve yorum alarak hafızalara kazındı.