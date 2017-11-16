Dünya Kupası'nda Son Bilet Peru'nun

2018 Dünya Kupası'na katılacak 32. ve son takımı belirleyecek maçta Peru, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Yeni Zelanda'yı evinde 2-0 mağlup ederek Rusya biletini cebine koydu.



Başkent Lima'da oynanan maçta tribünleri dolduran yaklaşık 40.000 taraftarının da desteğini arkasına alan Peru'nun gollerini 27. dakikada Jefferson Farfan ve 64. dakikada Christian Ramos kaydetti.



1982'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Peru'da halk kutlamalar için sokağa dökülürken, Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczunski de Twitter üzerinden gönderdiği mesajda "35 yıldır Dünya Kupası'na yeniden katılmayı bekliyorduk. Bize bu keyfi yaşattıkları için savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincinde olarak bunu kutlayalım. Haydi Peru!" ifadelerini kullandı.







Bu sonuçla Peru, Dünya Kupası rezervasyonunu daha önce yaptıran Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Kolombiya'nın ardından turnuvada boy gösterecek beşinci Güney Amerika temsilcisi oldu.