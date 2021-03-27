Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda rakiplerimizden Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi. Rahat bir galibiyet alan Karadağ, grupta oynadığı 2. maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Öte yandan ilk maçında da Norveç'e yenilen Cebelitarık'ın grupta henüz puanı bulunmuyor.