Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda rakiplerimizden Karadağ, sahasında Cebelitarık'ı 4-1 yendi. Rahat bir galibiyet alan Karadağ, grupta oynadığı 2. maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Öte yandan ilk maçında da Norveç'e yenilen Cebelitarık'ın grupta henüz puanı bulunmuyor.
Dünya Kupası Elemelerinde A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Karadağ evinde Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Pod Goricom Stadı'nda oynanan maçı Karadağ 4-1 kazandı.
KARADAĞ'DAN 2'DE 2
Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Beqiraj, 43. dakikada Simic, 53. dakikada Tomasevic ve 80. dakikada Jovetic kaydetti. Cebelitarık'ın tek sayısını ise 30. dakikada penaltıdan Styche attı. Bu sonuçla Letonya ve Cebelitarık ile oynadığı ilk 2 maçı kazanan Karadağ, puanını 6 yaparken, ilk maçında Norveç'e 3-0 yenilen Cebelitarık ise puansız kaldı.