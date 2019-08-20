Dünya Judo Şampiyonası'na doğru
A Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak.
A Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, 25-31 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya arayacak.
Başkent Tokyo'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 3 kadın ve 5 erkek sporcu temsil edecek.
Şampiyona için hazırlıklarını Japonya'nın Şimonoseki kentinde sürdüren milliler, 23 Ağustos Cuma günü antrenmanları tamamlayıp, başkent Tokyo'ya geçecek.
Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Kadınlar:
48 kilo: Gülkader Şentürk
52 kilo: İrem Korkmaz
+78 kilo: Kayra Sayit
Erkekler:
60 kilo: Mihraç Akkuş
66 kilo: Sinan Sandal
73 kilo: Bilal Çiloğlu
81 kilo: Vedat Albayrak
90 kilo: Mikail Özerler