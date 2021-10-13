iPhone 13 üretim hedeflerinin küresel çip sıkıntısı nedeniyle tutturulamayacağı kaygısı Apple hisselerini düşürdü - Haberler
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BBC

iPhone 13 üretim hedeflerinin küresel çip sıkıntısı nedeniyle tutturulamayacağı kaygısı Apple hisselerini düşürdü

BBC - Haberler | Dünya
iPhone 13 üretim hedeflerinin küresel çip sıkıntısı nedeniyle tutturulamayacağı kaygısı Apple hisselerini düşürdü

Apple'ın hisseleri, küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13 üretim hedeflerini tutturamayacabileği haberlerinin ardından Salı günü düştü.

Apple'ın hisseleri, küresel çip sıkıntısı nedeniyle İphone 13 üretim hedeflerini tutturamayacabileği haberler inin ardından Salı günü düştü.

Bloomberg'in haberine göre Apple, 2021'in son çeyreğinde 90 milyon iPhone üretmeyi hedefliyordu. Ama dergiye konuşan kaynaklar, şirketin ortaklarına 'toplam üretimin 10 milyona kadar düşebileceği' bilgisini verdiğini aktardı.

Çıkan haberler üzerine Apple'ın hisselerinde %1,2 oranında düşüş yaşandı.

Kaynaklar, Apple'a zamanında yeterli sayıda çip teslim etmekte zorlanan imalatçı şirketler Broadcom ve Texas Instruments'ın hisselerinin de %1 düştüğünü söyledi.

Apple, iPhone 13 modellerini Eylül ayında piyasaya sürdü. Ön siparişler 17 Eylül'de alındı, teslimatlar 24 Eylül'de başladı.

Küresel çip sıkıntısı

Çok sayıda endüstri, ürünleri için bilgisayar çiplerine ihtiyaç duyuyor. Yarı iletken cihaz imalatçıları da talebi karşılamak için son dönemde gece gündüz çalışıyor.

Apple gibi akıllı telefon üreticileri dünyanın en büyük çip müşterilerinden. Otomobil sanayi ve bilgisayar oyunu konsolları üreten şirketler de Apple gibi çip sıkıntısından mağdur olan sektörlerden.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, Temmuz ayında yatırımları yarıiletken cihaz üretimindeki sıkıntının iPhone ve iPad satışlarını etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yatırım şirketi Wedbush, Apple'ın alışverişin hızlandığı tatil döneminde 5 milyondan fazla iPhone 13 eksiği yaşayabileceği tahmininde bulundu.

Wedbush analistleri Daniel Ives ve John Katsingris, çip sıkıntısının 'kaygı verici olmadığını', akıllı telefonların 2022'nin ilk dönemlerinde dağıtıma hazır olmasını beklediklerini söyledi.

Analistler "Bir adım geriye gidip, tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle 5-10 milyon cihazın satışını Aralık çeyreğinden Mart çeyreğine taşımak bizim için kaygı verici değil, aksine Wall Street'in tahminlerinin dışında çok daha fazla talep olduğunu da gösteriyor" dedi.

Bu görüşü paylaşan birçok analist, yeni iPhone 13 modellerinin satışının, tüketiciler 5G ağına geçmek istediği için çok yüksek olacağını öngörüyor.

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Haber: iPhone 13 üretim hedeflerinin küresel çip sıkıntısı nedeniyle tutturulamayacağı kaygısı Apple hisselerini düşürdü - Haberler
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