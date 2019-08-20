Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru

20.08.2019 15:14

Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Bolu'da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, son etap kamp çalışmalarını 25 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Teknik direktörlüğünü Salih Bora'nın yaptığı milli takımın kamp kadrosunda 39 sporcu yer alıyor.

Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek.

Kaynak: AA