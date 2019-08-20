Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Bolu'da yapacak.
Grekoromen güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Bolu'da yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Milli Takımı, son etap kamp çalışmalarını 25 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.
Teknik direktörlüğünü Salih Bora'nın yaptığı milli takımın kamp kadrosunda 39 sporcu yer alıyor.
Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek.