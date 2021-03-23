Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi

Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı. Listede, Süper Lig'den 3 takıma yer verildi. Fenerbahçe 1310 puanla 65'inci, Beşiktaş 1229 puanla 79'uncu, Galatasaray ise 1104,5 puanla 111'inci sırada yer aldı. Son 10 yılda Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'ın üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.