Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi
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Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi

23.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:03

Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı. Listede, Süper Lig'den 3 takıma yer verildi. Fenerbahçe 1310 puanla 65'inci, Beşiktaş 1229 puanla 79'uncu, Galatasaray ise 1104,5 puanla 111'inci sırada yer aldı. Son 10 yılda Süper Lig'de bir şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'ın üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.

Listenin zirvesinde, bu yıllar arasında 2877 puan toplayan İspanya temsilcisi Barcelona yer alırken, rakibi Real Madrid 2782 puanla ikinci, Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 2594,5 puanla üçüncü oldu.

SÜPER LİG'DE FENERBAHÇE ZİRVEDE

Listede, Süper Lig'den 3 takıma yer verildi. Fenerbahçe 1310 puanla 65'inci, Beşiktaş 1229 puanla 79'uncu, Galatasaray ise 1104,5 puanla 111'inci sırada yer aldı.

Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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