Taraftarlar, bu anlamlı günde hem Fenerbahçe'ye olan bağlılıklarını gösterir hem de birlik ruhunu tüm dünyaya yansıtır. Peki, Dünya Fenerbahçeliler günü ne zaman?

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Fenerbahçeliler Günü, her yıl 19 Temmuz'da büyük bir heyecanla kutlanıyor. Bu tarih, Fenerbahçe'nin 1907'deki kuruluşundan ilham alınarak 2002 yılında taraftarlar tarafından resmi bir kutlama günü haline getirilmiştir. Peki, Dünya Fenerbahçeliler günü ne zaman?

Dünya Fenerbahçeliler Günü, her yıl 19 Temmuz'da sarı-lacivertli çatı altında birleşen milyonlar tarafından coşkuyla kutlanıyor.

FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NEDİR?

Bu özel günde Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyadan stadyumlara kadar her yerde sevgilerini gösterirken, kulüp de unutulmaz etkinliklerle bu anlamlı güne renk katıyor. Dünya Fenerbahçeliler Günü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda taraftarın gücünü ve Fenerbahçe'nin evrensel değerlerini dünyaya hatırlatan bir bayramdır.

FENERBAHÇE İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

"Gururla 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun."

"İlelebet Atasının izinde olanların, hiçbir şartta takımını yalnız bırakmayanların günüdür bugün."

"Milyonlarca yürek aynı sevgi ve aidiyetle haykırıyor: 'İyi ki Fenerbahçe!''