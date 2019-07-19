Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları: 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü nedir?

Dünya Fenerbahçeliler günü, Fenerbahçe camiası, taraftarları tarafından kuruluş yılına ithafen her sene 19 Temmuz'da (19.07) kutlanıyor. Sarı lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri kulübün bu önemli gününde, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sosyal medyada kutlama mesajları yayınlıyor. Peki ne zaman, nasıl başladı Dünya Fenerbahçeliler günü kutlaması. Haberimizde bugün için özel hazırlanmış Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları bulabilir ve siz de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NEDİR?

Fenerbahçe'nin kuruluşu resmi olarak 1907 olarak geçmektedir. Fakat tarihinde ilk kuruluş yılı olarak 1899'dur. O zamanlar adı Black Stockings FC'dir. Bu kulubü kuranlar ile Fenerbahçe'yi kuranlar aynı kişilerdir. Black Stockings kapandıktan sonra bu sefer 1902'de Kadıköy Kulubü olarak kurulur. Yine kapanmak zorunda kalınmasından sonra 1907'de şimdiye kadar uzanan Fenerbahçe Spor Kulubü 1907'de kurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucuları ise Nurizade Ziya Bey, Ayetullah Bey ve Necip Bey'dir. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kurulmuştur. Kulübün adı oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe yapılmıştır. Formalarındaki renkleri ise Fenerbahçe'deki papatyanın renklerinden yani sarı ile beyazdan oluşması kararlaştırılmıştır. Kulubün renkleri 1909 yılında sarı-beyazdan sarı-laciverte dönüştürülmüştür.

1907 yılında kurulan Fenerbahçe'de her yıl '19 Temmuz' tarihi "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanır. Bu tarihte kulüp, dernekler ve taraftarlar özel etkinlikler düzenler. Bu kutlamalar, 2002 yılında başladı.

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJLARI

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun,

Herkes diyor ki "okuyun da adam olun", Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan. Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Her zaman seninle geldik her yere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

1907'de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Babadan emanet, evlada miras bu sevda. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun..

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her şeyden geçtim ama bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem Güneşimi kaybettim günlerime doğman gerek Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek Dünya Fenerbahçeliler Günü müz kutlu olsun

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi.. O gün bu gündür Fenerbahçe'm! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Kaderimiz yazılmış seninle F E N E R B A H Ç E Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Benim sana olan sevgim bi Baba Mirası ve bu Miras nesilden nesile devam edicek Şanlı TakımımFenerbahçeliler günü kutlu olsun

Fenerbahçe Cumhuriyeti'nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar.19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Herkes diyor ki "okuyun da adam olun" fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19.07Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Hayatta Fenerbahçe'den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe'den başka herşeyi olana acırım. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her zaman senle geldik heryere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Seviyorum seni, her zerreni. Bazen sinir, bazen keder, bize her gün Fener.. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Sana söz yine baharlar gelecek. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden. Sen FENERBAHÇE gündüzümdesin gecemdesin Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem . SEN ÇOK YAŞA FENERBAHÇE ! Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Bir ömür formanı sırtımda sevdanı kalbimde taşıyacağım! Dar ağacında olsak bile son sözümüz FENERBAHÇE olacak. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Doğduğun günden beri, gönül verdik biz sana Adınla, tarihinle EFSANESİN KANARYA. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!