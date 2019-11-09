Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası sona erdi

09.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:41

Mersin'de düzenlenen Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Toroslar Bocce Salonu'ndaki şampiyonada sporcular, "Altın nokta", "Tekler", "Kombine", "Röle", "Çiftler" ve "Basamak" kategorilerinde en iyi skoru elde edebilmek için mücadele etti.

Röle yarı finalinde İtalya ile karşılaşan Mehmet Can Yakın ve Burak Altay'dan oluşan milli takım, 52-48 yenilerek Hırvatistan ile üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Frederic Ruis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz takdim etti.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 23 ülkeden 120 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Altın nokta:

1- Matteo Mana (İtalya)

2- Davor Janzic (Slovenya)

3- Milos Milakovic (Sırbistan)/ Rodolfo Galvez (Şili)

Tekler:

1- Marin Cubela (Hırvatistan)

2- Guellermo Montomerlo (Arjantin)

3- Mohamed Chouchane (Tunus)/ Nicolas Laugier (Monaco)

Kombine:

1- Nicolas Pretto (Arjantin)

2- Dejan Tonejc (Slovenya)

3- Achref Zouaoui (Tunus)/ Srdan Butorac (Sırbistan)

Röle:

1- Ales Borcnik-Anze Petric (Slovenya)

2- Mauro Roggero-Emanuele Ferrero (İtalya)

3- Mehmet Can Yakın-Burak Altay (Türkiye)/ Darijan Zivolic-Bruno Kraljic (Hırvatistan)

Çiftler:

1- Nicolas Laugier-Garcia Anty (Monaco)

2- Pablo Apez-Nicolas Pretto (Arjantin)

3- Milos Milakovic-Srdan Butorac (Sırbistan)/ Mohamed El Guamouss-Ali El Majdaoui (Fas)

Basamak:

1- Darijan Zivolic (Hırvatistan)

2- Lucas Hecker (Arjantin)

3- Mauro Roggero (İtalya)/ Daniel Samsa (Avustralya)

Kaynak: AA