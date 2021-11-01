Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MACRON, DEDEAĞAÇ'TAKİ ÜSSÜ SAHİPLENEMEDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan ve Fransa arasında yapılan anlaşma uyarınca Yunanistan Fransa'dan Rafale uçak alıyor, fırkateynler alıyor. Diğer taraftan olası çatışma durumunda belli açılardan Yunanistan ile beraber etme yönünde bir anlaşma gerçekleştirdiler. Bu tablo Doğu Akdeniz ve Ege'deki jeostratejik dengeyi ne yönde etkileyebilir?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi.

"BUNLARIN PARASI YOK DEDİM PARALARI VAR DEDİ"

Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.' 'Paraları var' dedi. Her şey para! Tabi bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız."

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