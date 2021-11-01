Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

G-20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Roma'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının detaylarını Türkiye dönüşü uçaktaki gazetecilere anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Rafale uçak alması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyardığını ve "Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MACRON, DEDEAĞAÇ'TAKİ ÜSSÜ SAHİPLENEMEDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan ve Fransa arasında yapılan anlaşma uyarınca Yunanistan Fransa'dan Rafale uçak alıyor, fırkateynler alıyor. Diğer taraftan olası çatışma durumunda belli açılardan Yunanistan ile beraber etme yönünde bir anlaşma gerçekleştirdiler. Bu tablo Doğu Akdeniz ve Ege'deki jeostratejik dengeyi ne yönde etkileyebilir?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi.

"BUNLARIN PARASI YOK DEDİM PARALARI VAR DEDİ"

Dedim ki 'Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.' 'Paraları var' dedi. Her şey para! Tabi bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptıkSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapacak

Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title