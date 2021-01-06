Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5
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Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5

06.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:04

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,5, 2021 yılında yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2021 sayısını yayımladı. Rapora göre küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 4 oranında büyümesi bekleniyor.

TÜRKİYE 2022'DE YÜZDE 5 BÜYÜYECEK

Dünya Bankası'nın birçok ülke ekonomisinin 2020'de küçülmesinin öngörüldüğü raporda, Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş 2020'de büyüme performansı göstermesi beklenen ülkeler olarak dikkati çekti. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak belirlendi.

"GELİŞMEKTE OLAN DÜNYA KAYBEDİLEN BİR ON YILI DAHA KALDIRAMAZ"

Dünya Bankası Grubu'nun Adil Büyüme ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Vekili Ayhan Köse, küresel ekonomiyle ilgili "Pandemi, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde borç risklerini önemli ölçüde artırmıştır ve zayıf büyüme beklentilerinin borç yüklerini daha da arttırması ve borçluların borç servisi kapasitelerini aşındırması muhtemeldir. Küresel toplum, son dönemdeki borç birikiminin bir dizi borç kriziyle sonuçlanmamasını sağlamak için hızlı ve güçlü bir şekilde harekete geçmelidir. Gelişmekte olan dünya, kaybedilen bir on yılı daha kaldıramaz. Gelişmekte olan dünya, kayıp bir on yılı daha kaldıramaz" dedi.

Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
YOLCU: iskenderun linmani satildi, antalya limani satindi ve bunun gibi bircok kar edecegimiz yerlerden cogu satildi ve cukka oldu iflas bayragini cekmessek iyi yani 50 milyondan 5 milyon kar yapacagin insallah oda alive veliye gitmez
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VATAN: topunuz gelin
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TOP: Tamam geliyoruz
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