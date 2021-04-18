Dünya Bankası baş ekonomisti: Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınında kriz devam ederken Dünya Bankası baş ekonomisti Carmen Reinhart'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Toparlanmadan sonra bile salgının küresel ekonomide derin izler bırakacağını kaydeden Reinhart, "Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak. Koronadan iyileşen bazı hastaların uzun süreli semptomlar çekmesi gibi aynı şey, küresel ekonomi için de geçerli olacak" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada bilanço hızla artmaya devam ediyor. Bloomberg'te yer alan habere göre Dünya Bankası, Ocak ayı raporunda, düzeltici önlemler alınmadığı takdirde, "Küresel büyüme hayal kırıklıklarının on yıllık" olacağı konusunda uyardı.

Dünya Bankası baş ekonomisti Carmen Reinhart

"SONUÇLAR PEK ÇOK ÜLKE İÇİN TERSİNE DÖNMEYECEK"

Dünya Bankası'nın raporunun üzerine baş ekonomist Carmen Reinhart ise yaptığı açıklamada, "Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak. Kovid-19'un sonuçları pek çok ülke için tersine dönmeyecek. Tıpkı Kovid-19'dan iyileşen bazı hastaların uzun süreli semptomlar çekmesi gibi, bu yılki V şeklindeki toparlanma azaldığında aynı şeyin küresel ekonomi için de geçerli olacağı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER ACI ÇEKİYOR

Öte yandan Uluslararası Para Fonu, gelişmiş ekonomilerin bu yıl ve sonrasında virüsten daha az etkilendiğini kaydederken düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla acı çektiğini öngörüyor. Önümüzdeki yıl ABD GSYİH'sının Kovid-19'dan önce tahmin edilenden bile daha büyük olacağı değerlendirilirken, IMF'nin ise ABD için salgının küçük bir yara izi olduğunu gösteriyor.

Oxford Economics Ltd. tarafından 162 ülkede yapılan bir araştırmada ise Filipinler, Peru, Kolombiya ve İspanya'nın uzun vadeli yara izlerine karşı en savunmasız ekonomiler olduğu vurgulandı. Avustralya, Japonya, Norveç, Almanya ve İsviçre ise araştırmada en iyi sıralarda yer aldı.