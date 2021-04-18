Dünya Bankası baş ekonomisti: Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Bankası baş ekonomisti: Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak

Dünya Bankası baş ekonomisti: Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Ekonomi

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınında kriz devam ederken Dünya Bankası baş ekonomisti Carmen Reinhart'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Toparlanmadan sonra bile salgının küresel ekonomide derin izler bırakacağını kaydeden Reinhart, "Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak. Koronadan iyileşen bazı hastaların uzun süreli semptomlar çekmesi gibi aynı şey, küresel ekonomi için de geçerli olacak" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada bilanço hızla artmaya devam ediyor. Bloomberg'te yer alan habere göre Dünya Bankası, Ocak ayı raporunda, düzeltici önlemler alınmadığı takdirde, "Küresel büyüme hayal kırıklıklarının on yıllık" olacağı konusunda uyardı.

Dünya Bankası baş ekonomisti: Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak
Dünya Bankası baş ekonomisti Carmen Reinhart

"SONUÇLAR PEK ÇOK ÜLKE İÇİN TERSİNE DÖNMEYECEK"

Dünya Bankası'nın raporunun üzerine baş ekonomist Carmen Reinhart ise yaptığı açıklamada, "Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak. Kovid-19'un sonuçları pek çok ülke için tersine dönmeyecek. Tıpkı Kovid-19'dan iyileşen bazı hastaların uzun süreli semptomlar çekmesi gibi, bu yılki V şeklindeki toparlanma azaldığında aynı şeyin küresel ekonomi için de geçerli olacağı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER ACI ÇEKİYOR

Öte yandan Uluslararası Para Fonu, gelişmiş ekonomilerin bu yıl ve sonrasında virüsten daha az etkilendiğini kaydederken düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin daha fazla acı çektiğini öngörüyor. Önümüzdeki yıl ABD GSYİH'sının Kovid-19'dan önce tahmin edilenden bile daha büyük olacağı değerlendirilirken, IMF'nin ise ABD için salgının küçük bir yara izi olduğunu gösteriyor.

Oxford Economics Ltd. tarafından 162 ülkede yapılan bir araştırmada ise Filipinler, Peru, Kolombiya ve İspanya'nın uzun vadeli yara izlerine karşı en savunmasız ekonomiler olduğu vurgulandı. Avustralya, Japonya, Norveç, Almanya ve İsviçre ise araştırmada en iyi sıralarda yer aldı.

Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya Bankası baş ekonomisti: Salgın öncesi standarda geri dönmek zaman alacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 23:43:46. #1.16#

title