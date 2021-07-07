Dünya bankacılık tarihinde bir ilk! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu, tepkiler çığ gibi büyüyor

Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay ilk kez cevap verdi

Kocası ve damadıyla aşk yaşayan kardeşini canlı yayında tüm Türkiye'ye rezil etti

Dün sabah saatlerinde sistemi çöken Akbank, üzerinden 31 saat geçmesine rağmen binlerce müşterisini mağdur eden problemi çözemedi. Sabah saatlerinde bankadan yapılan açıklamada sorununun anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken, siber saldırı iddiaları da yalanlandı. Banka tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici bulmayan ve saatlerdir hiçbir işlem yapamayan kullanıcılar tepkilerini sosyal medya üzerinden göstermeye devam ediyor.

Akbank'ta dün sabah saatlerinde başlayan sistemsel sıkıntı hala giderilemedi. Sistem çökeli 31 saat olmasına rağmen bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

SORUNUN ANABİLGİSAYARDAKİ ARIZADAN KAYNAKLANDIĞI AÇIKLANDI

Bu sabah internet sitesine giren müşteriler için bir bilgilendirme açıklaması yapan Akbank, arızanın bankanın anabilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığını ifade etmişti. Siber saldırı iddialarını art arda yaptığı açıklamalarla yalanlayan Akbank'ın bilgilendirmelerini tatmin edici bulmayan sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken, mecraları adeta yorum yağmuruna tuttu.

AKBANK'TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Mağdur müşterilerin sosyal medyadaki şikayetlerinin ardından öğleden sonra Twitter'dan bir açıklama yapan Akbank, sorun ile ilgili "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BANKACILIK TARİHİNDE BİR İLK YAŞANIYOR

Dünya bankacılık tarihinde ilk kez bir banka neredeyse 31 saattir sistemlerinin göçmesi nedeniyle faaliyet gösteremiyor. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren müşterilerin kimi okul taksiti yatıramadı kimi ticari ödemeleri için hesaplarına bakamadı. Hal böyle olunca neredeyse 1 gün gibi uzun bir süre banka ortadan kaybolunca tepkiler de çığ gibi büyüdü.

İşte o tepkilerden bazıları;