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Bakan Karaismailoğlu, Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Karaismailoğlu, Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nı Aksakallar Meclisi Üyesi Sn. Binali Yıldırım ile gerçekleştirdik. Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'la yaptığımız toplantı iş birliklerimizin güçlenmesine ve ilişkilerimizin ivme kazanmasına vesile olacak" dedi.


Bakan Karaismailoğlu, Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı

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Haber: Bakan Karaismailoğlu, Türk Konseyi 5. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı - Haberler
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