Dünya 3'üncüsü olan Erzurumlu işitme engelli güreşçi altınla ödüllendirildi
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Dünya 3'üncüsü olan Erzurumlu işitme engelli güreşçi altınla ödüllendirildi

Dünya 3'üncüsü olan Erzurumlu işitme engelli güreşçi altınla ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Spor

Erzurum'un Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olan 20 yaşındaki milli sporcu Mehmet Akif Sönmez'i tam altınla ödüllendirdi.

Erzurum'un Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü olan 20 yaşındaki milli sporcu Mehmet Akif Sönmez'i tam altınla ödüllendirdi.

İstanbul'da iki ay önce düzenlenen şampiyonada hem serbest hem de grekoromen stilde derece bronz madalya kazanan Mehmet Akif Sönmez, beraberindeki antrenörü İsmail Hakkı Özkan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez ile Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Yaşar, milli sporcu Sönmez'e tam altın hediye etti.

Güreşçi Sönmez'in kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Sönmez'in ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması, İstiklal Marşı'mızı okutması da elbette ayrı bir güzellik. Başarılarının devamını diliyor, dünya birinciliği bekliyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Özveriyle emek veren hocamıza teşekkür ederim. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize desteklerimiz her zaman devam edecektir."

Dünya 3'üncüsü olan Erzurumlu işitme engelli güreşçi altınla ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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