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Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456 liradan işlem görüyor

Son zamanlarda dalgalı bir seyre sahip altının gram fiyatı düne göre yükseliş gösterdi. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456 liradan işlem görüyor

Düne göre yükseliş gösteren altının gramı, 456 liradan işlem görüyor
13.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:28

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 456,2 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 1.863, en yüksek 1.949 doları gören altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.917 dolardan tamamladı.

ABD VE ÇİN GERİLİMİ ETKİLİYOR

Altının gram fiyatı ise dün yüzde 1,70 artarak 451,9 liraya çıktı.Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 456,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.062 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.930 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimle birlikte ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

13 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Alış Fiyatı: 456,22 TL

Gram Altın Satış Fiyatı: 456,36 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 740,70 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 757,70 TL

Cumhuriyet Altın Alış Fiyatı: 2.940,30 TL

Cumhuriyet Altın Satış Fiyatı: 3.002,20 TL

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