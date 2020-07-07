- Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi - Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılmasıyla beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendi.

- Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılmasıyla beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı işletmelerin geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu. Bu işletmelerden bir tanesi de düğün salonlarıydı. Düğün salonları 1 Temmuz itibariyle faaliyete başladı. Düğünlerin başlaması beyaz eşya sektörü ve mobilya sektörü hareketlendi. Esnaf işlerin başladığını söylerken, fiyatlarda herhangi bir artışın olmadığını belirtti. Ayrıca esnaf, mağazalarında koronavirüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Konu hakkında Kadir isimli esnaf şöyle konuştu: "Düğün sezonu açıldı, yavaş yavaş alışverişler de başladı diyebiliriz. Şu an işlerimiz iyi durumda, vatandaşlar düğün alışverişine geliyorlar. Yatak odası, koltuk takımı, yemek odası, beyaz eşya gibi ürünler için geliyorlar. En fazla sattığımız ürünler koltuk takımıyla yatak odası oluyor. Fiyatlarımız aynı, hiçbir değişiklik yok. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazamızda düzenli bir şekilde dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Her sabah ayrı temizlik işlemi yapıyoruz. Mağazalarımıza maskesiz müşteri almıyoruz. Bu konularda gerekli uyarıları yapıyoruz." dedi.

"Mobilyalara çok fazla rağbet var"

Sektörün hareketlendiğine vurgu yapan esnaf Erkan Korkmaz, "Sektör şu anda çok canlı, mobilyalara çok fazla rağbet var. Pandemiden sonra işlerimiz daha da açıldı. Fiyatlarımızda bir değişiklik yapmadık. Koltuk takımı ve yatak odasına talep oluyor. Maske ve dezenfekte hususlarına dikkat ediyoruz. Gelen müşterilerde bilinçli geliyorlar. Girişte de ateş ölçümü yapılıyor." şeklinde konuştu.

Diğer bir esnaf Kadir Küçük ise şöyle konuştu: "Düğünlerin başlamasıyla sektörümüz hareketlendi. Şu anda üçlü paket olan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı tarzında ürünlere talep var. Sosyal mesafe, dezenfekte ve maske hususlarına çok dikkat ediliyor. Müşterilerle sosyal mesafemizi koruyarak iletişime geçiyoruz."

Pandemiden dolayı mağazalarının bir süre kapalı kaldığını hatırlatan esnaf Halil İbrahim, "Buna rağmen beyaz eşya sektöründe durum gayet iyi. Devletin de beyaz eşya fiyatlarında yaptığı indirimden dolayı satışlarımız arttı. Çamaşır makinesi ve buzdolabına talep var. Dezenfekte ve maske gibi hususlara oldukça dikkat ediliyor. Bu durumdan dolayı müşteriler hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA