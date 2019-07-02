Düğünlerde en düşük takı maliyeti 28 bin TL

KOCAELİ - Ortalama takı maliyetinin 28 bin TL civarında olduğu düğün sezonunda altın fiyatlarında yaşanan bir anlık düşüş yeni evlenecek çiftlere umut oldu. Altındaki düşüş konusunda uyarılar yapan kuyumcular ise altına yatırım yapmanın kazandırmaya devam edeceğini söylediler.

Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının seyrini değiştirebilecek müzakereler nedeniyle G20 zirvesi yakından izlenirken, zirvede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. Düğün sezonunda altında yaşanan düşüş ise yeni evlenecek çiftlerin de yüzünü güldürdü. Altın fiyatlarının düşmesinin evlenecek çiftlere yaradığını söyleyen Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kuyumcu işletmecisi Bekir Yaşar ise, düğünlerde takı maliyetinin 28 bin TL civarına gerilediğini ifade etti.

"G-20 zirvesi piyasalara olumlu yansıdı"

Altın piyasasında yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan kuyumcu Bekir Yaşar, "Geçtiğimiz dört hafta boyunca bazı sebeplerden dolayı fiyatlar yükseldi. Bunlarda Amerika-İran yaptırım uygulama kararları, savaş tehditleri onsun değerini yükseltti. Türkiye'nin S-400 meselesi hakkında, Amerika biliyorsunuz bizim Rusya'dan almamızı istemiyor. Bundan dolayı fiyatlar bir miktar yükseldi. FED'in faiz indirimi söz konusuydu. Bu karar fiyatları baya bir ons aşağıya çekti. Geçtiğimiz hafta sonu G-20 zirvesinde çıkan sonuçlar piyasalara olumlu yansıdı. Trump'ın yaptırım uygulamayacağız demesi, İran konularında yumuşamanın olması ve Çin-Amerika müzakerelerin devam edebilmesi söz konusu piyasalara olumsuz yansıdı. Bildiğiniz gibi Ons geçen hafta bin 440 dolara kadar yükselmişti, ama şu anda ons sabah seanslarında bin 380 doları test etti. FED'in faiz indirimi söz konusu olduğu sürece bu fiyatların dengede seyretmesi bekleniyor. Dolar düşse bile ons yükselebiliyor. Vatandaşlar altına yatırım yapmaya devam etsinler. Altına yatırım yapanlar her zaman kazanıyor" dedi.

"Düğün alışverişi maliyeti 28 bin TL civarında"

Düğün sezonunun da olunmasının da piyasayı hareketlendirdiğini ifade eden Savaş, "Yatırım olarak birkaç çeşit altın tercih ediliyor. gram altını, Cumhuriyet altını, bilezikleri bayanlar kolunda taşımayı sevdikleri için tercih ediliyor. Yatırım olarak en çok tercih edilen altınlar bunlar. Düğün takısı almak isteyenler, fiyatların yüksek olması nedeniyle bilezik alanları adet olarak talep azaldı. Bir düğün maliyeti 80 bine kadar çıkabilir, minimum maliyet olarak 15 bin TL civarında tutabilirler. Örneğin düğün bileziği olarak tabir ettiğimiz 22 ayar bir bilezikten bahsedersek 4 bin 700 TL civarında tutuyor. En az iki veya 4 bilezik olarak tercih ediliyor. 18 bin TL civarında sadece bileziklerin maliyeti. 2 tane düz alyansın fiyatı ortalama bin 500 TL civarında. Setin kalınlığı inceliğine göre değişim gösterebilir ama orta halli bir seti hesaplarsak 6 bin TL civarında müşterimize yansıyor. Yanında saat, küpe gibi ürünlerde eklendiğinde bu fiyat 27-28 bin TL civarında orta halli bir düğün yapmak isteyen müşterilerimize yansıyor" şeklinde konuştu.

"Bu hafta fiyatlar daha makul geldi"

Alışveriş yapan Emre Aydın isimli bir vatandaş ise, "Eşime altın kelepçe hediye aldım. Fiyatları araştırıyorum zaten. Geçen hafta da araştırmıştım. Bu hafta fiyatlar daha makul geldiği için bu hafta almayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA