Düğün salonlarının açılmasıyla talep patlaması oldu! Binlerce çift yer arıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimiyle düğün salonlarının açılması, evlilik hazırlığı yapan 500 binden fazla çifti harekete geçirdi. Çiftler, aylardır erteledikleri düğünlerini yapmak için salonları telefon yağmuruna tuttu. Yer ayarlamak isteyen çiftler adeta birbiriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından 1 Haziran sonrası için açıkladığı normalleşme takviminde düğün salonlarının da yer alması koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyen 500 binden fazla çiftin yüzünü güldürdü. Açıklanan karara sevinen sadece evlenecek çiftler olmadı. Başta düğün salonu işletmeleri olmak üzere bu alana iş yapıp hizmet sunan çok sayıda sektörde de ortaya çıkacak talebe yönelik hazırlıklar başladı.

AZAMİ 100 DAVETLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra yiyecek ve içecek ikramının ise yapılmaması yönünde karar alındı. Azami 100 davetli ile sınırlandırılan düğünlerde kapalı alanlarda ise kişi başı asgari 6 m² alan bırakılacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.

10 BİNDEN FAZLA SALON İŞLETMESİ VAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye genelinde 10 binin üzerinde salon işletmesi bulunurken, doğrudan bir milyon, dolaylı olarak ise dört milyon kişinin sektörden ekmek yiyor. Ekonomik olarak ise kuyumculardan tekstilcilere, beyaz eşyacılardan mobilyacılara, inşaat sektörüne kadar 43 farklı sektör yapılacak düğünlerden ciddi anlamda getiri sağlıyor.

Pandemi döneminde esnafın ciddi anlamda zorlandığını ve çıkan bu kararın salon işletmecileri arasında büyük sevince yol açtığını dile getiren İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, alınan karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ettiklerini belirtti.

AŞIRI YOĞUNLUK VAR: ACELE EDİN

Alınan karar doğrultusunda açık-kapalı ayrımının yapılmamasının da yerinde ve çok doğru bir karar olduğunu da ifade eden Dönmez, ertelenen düğünlerle birlikte aşırı derecede bir yoğunluk ve talep olduğunu sözlerine ekleyerek düğün yapacaklara elini çabuk tutarak sözleşmelerini bir an önce yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

HAZİRAN VE TEMMUZDA YER BULUNAMAYABİLİR

Düğünleri için önceden takvim almış ancak bunu ertelemiş olanların haziran ve temmuz için tarihlerini aldıklarını ancak bugün itibariyle başvuracakların ağustos ve eylül ayları için tarih alabildiğini de dile getiren Dönmez, gelen rezervasyonlar ile doluluk oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğunu kaydetti.

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK

Fiyat noktasında ise girdi maliyetlerindeki artışı sadece salon ücretlerine yansıttıklarını da belirten Dönmez, ailelerin de zor durumda olduklarını bildiğimiz için esnaf olarak kendilerinin de taşın altına ellerini koyduklarını belirtti. Dönmez her ailenin bütçesine göre ise düğün salonu bulunduğunu sözlerine ekledi.

AŞILAMADA ÖNCELİK TALEBİ

Pandemiden dolayı salonlarda maske, mesafe ve hijyen gibi tüm kurallara istisnasız harfiyen uyduklarını kaydeden Dönmez, bakanlığın aşılama programına sektör olarak kendilerinin de dahil edilmesini, bu yönde bir adım atılması halinde ise kendi içlerinde bunun kurgusunun hızla yapılabileceğini söyledi.