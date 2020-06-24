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DTSO'dan üyelerine 1 milyar 430 milyonluk kredi desteği

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, oda üyelerinin kredi ihtiyacına destek olmak amacıyla Nefes Kredisi ve İşe Devam Desteği adı altında 1 milyar 430 milyon kredi desteği sağladıklarını söyledi.

DTSO'dan üyelerine 1 milyar 430 milyonluk kredi desteği
24.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:50

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, oda üyelerinin kredi ihtiyacına destek olmak amacıyla Nefes Kredisi ve İşe Devam Desteği adı altında 1 milyar 430 milyon kredi desteği sağladıklarını söyledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avşar, oda üyelerinin kredi ihtiyacına destek olmak amacıyla Nefes Kredisi ve İşe Devam Desteği adı altında kredi paketlerini hayata geçirdiklerini belirtti. Avşar, "Korana virüs salgınının ortaya çıktığı günden başlayarak her geçen gün artan ekonomik daralma Diyarbakır iş camiasını da etkilemeye devam etmektedir. Salgınla mücadele kapsamında faaliyetlerini sınırlamak zorunda kalan işletmelerin finansman talepleri de her geçen gün artmaktadır. İşletmelerin bu süreçte en çok ihtiyaç duydukları nakit sıkıntısını gidermek amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli girişimlerde bulunarak kredilendirme konusunda bankacılık sektörünün harekete geçirdik" dedi.

"2 bin 634 üyeye 1 milyar 385 milyon kredi imkanı sağladık"

DTSO ve üst kuruluş olan TOBB'un da desteği ile 45 milyon lira öz kaynak oluşturarak Nefes Kredisini hayata geçirdiklerini aktaran Avşar, "Denizbank ile yapmış olduğumuz protokol ile yıllık cirosu üç milyonun üstünde olan odamız üyelerine 100 bin lira, 3 milyonun altında olanlara ise 50 bin liraya kadar kredi desteği sağlandı. Nefes Kredisi desteğinden bugüne kadar 725 üyemiz yararlanmış oldu. KGF destekli İşe Devam Desteği ve Küçük İşletme Can Suyu Kredisi ise kamu bankaları tarafından üyelerimize kullandırıldı. Yıllık cirosu 3 milyonun altında olan ve ihtiyaç duydukları kredi kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Odamıza kayıtlı şahıs işletmelerine sağlanan bu paketten bugüne kadar 2 bin 634 üyemize toplam 1 milyar 385 milyon lira kredi imkanı sağlandı. Gerek Denizbank, gerekse de kamu bankaları tarafından uygulamaya açılmış olan kredi paketlerinden yararlanma süreci devam etmektedir. Odamız üyesi özel ve tüzel kişiler bu kredi paketlerinden yararlanmaya devam ediyorlar. İlimiz ekonomisinin can damarı olan odamıza kayıtlı işletmelerimizin finansmana erişimleri konusunda odamız her zaman olduğu gibi bugün ve yarınlarda da gerekli tüm imkanlarını seferber edecektir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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