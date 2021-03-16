DTÖ, Nijerya'nın "döviz yönetiminden" endişeli
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DTÖ, Nijerya'nın "döviz yönetiminden" endişeli

16.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:44
DTÖ, Nijerya'nın

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Nijerya'nın döviz yönetimi konusunda DTÖ'nün endişeli olduğunu söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Nijerya'nın döviz yönetimi konusunda DTÖ'nün endişeli olduğunu söyledi.

Okonjo-Iweala, Nijerya'ya resmi ziyaretinde Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Okonjo-Iweala, "DTÖ, Nijerya'nın döviz yönetiminin, ekonomideki üretimi, ihracatı ve ithalatı desteklemek için nasıl kullandığına dair bazı endişeler duyuyor." dedi.

Nijerya'nın daha önce dövizden tasarruf etmek için DTÖ'nün ödeme dengesi anlaşmasına başvurduğuna vurgu yapan Okonjo-Iweala, son zamanlarda Nijerya tarafından bazı döviz kuralları getirildiğini hatırlattı.

Okonjo-Iweala, ülkenin döviz yönetimi konusunda Nijerya Merkez Bankası (CBN) başkanı ile görüşeceğini de ifade etti.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Okonjo-Iweala, 1 Mart'ta başladığı görevini 31 Ağustos 2025'e kadar sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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