DSİ ve KGM, bazı taşınmazları acele kamulaştıracak
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DSİ ve KGM, bazı taşınmazları acele kamulaştıracak

DSİ ve KGM, bazı taşınmazları acele kamulaştıracak
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) devam eden projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) devam eden projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu kamulaştırma kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum Koçhisar 2. Merhale İçme Suyu Projesi kapsamındaki Çorum Koçhisar Barajı 2'nci Kısım İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazlar DSİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulama İkmali Projesi'nin yapımı amacıyla belirlenen taşınmazlar da yine DSİ tarafından istimlak edilecek.

İskenderun OSB Otoyol Bağlantısı ve Kavşağı Projesi kapsamında belirlenen taşınmazlar da KGM tarafından kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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