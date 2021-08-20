DSİ tarafından Sarayköy'e inşa edilen köprü hizmete açıldı
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DSİ tarafından Sarayköy'e inşa edilen köprü hizmete açıldı

DSİ tarafından Sarayköy'e inşa edilen köprü hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Menderes Nehri üzerine inşa edilen köprü hizmete açıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Menderes Nehri üzerine inşa edilen köprü hizmete açıldı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce sadece yayaların ulaşım sağladığı köprünün araç trafiğine açılarak daha güvenli hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "84 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde, 4 açıklı olarak inşa edilen köprünün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye sonsuz şükranlarımızı sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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