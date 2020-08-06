DSİ'den Adana'da taşkına karşı seferberlik Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da tarım arazilerine ve bazı yerleşim yerlerine zarar veren taşkınların önüne geçmek amacıyla "seferberlik" ilan ettiklerini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana'da tarım arazilerine ve bazı yerleşim yerlerine zarar veren taşkınların önüne geçmek amacıyla "seferberlik" ilan ettiklerini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Adana'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda kış aylarında Adana'da yaşanan aşırı yağışlar kentin birçok noktasında hayatı ve ülkenin en önemli tarım alanları arasında yer alan Çukurova'da tarım arazilerini olumsuz etkiliyor. DSİ, Adana'da bugüne kadar 56 taşkın koruma tesisi inşa ederek şehir merkezi ve 90 meskun mahalli taşkınlardan korudu. 3 taşkın koruma tesisinin inşaatı ise devam ediyor.

"Kanallar temizlenecek"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız da Adana'da tarım arazilerine zarar veren taşkınların önüne geçmek için kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan ettiklerini bildirdi. Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Aşağı Seyhan Ovası sulama sahasındaki 1 milyon 552 bin 520 dekar tarım arazisinin, Adana'nın merkez, Yüreğir, Seyhan ilçeleri ile Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı 90 mahallenin taşkın risklerine karşı korunması maksadıyla toplu makineli çalışmalarımız başlatılmıştır. Çalışmalarımız neticesinde Aşağı Seyhan Ovası'nda, taban suyu ve yüzey sularını deşarj eden toplam 2 bin kilometre uzunluğundaki ana drenaj, yedek-tersiyer drenaj ve tahliye kanallarının temizlenmesi, Seyhan Nehri mansap yatağında toplam 60 kilometre yatak tanzimi yapılarak, iç seddenin yükseltilmesi hedefleniyor."

Bu yıl başından itibaren kuşaklama ve drenaj kanalı temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Yıldız, bu süreçte sulama birliklerinin de makine desteğiyle 440 kilometre uzunluğundaki drenaj kanalında makineli temizlik çalışmasını tamamladığını aktardı. Yıldız, programda öngörülen 1560 kilometrelik drenaj kanalı temizliği ile Seyhan Nehri mansap yatağında yapılacak 60 kilometre yatak tanzimi çalışmalarının ise 2021 yılı başında tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce koordine edilen çalışmalarda DSİ Genel Müdürlüğü ve 10 ayrı DSİ bölge müdürlüğünden Adana'ya iş makinesi getirildiğine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Toplamda 64 iş makinesi, araç ve ekipman ile 88 çalışanımız görev alıyor. Ayrıca yörede faaliyet gösteren ve arazideki ayrıntılara her noktada hakim olan sulama birlikleri de ekipman ve personel desteğiyle sahada aktif olarak görev alıyor."

Kaynak: AA