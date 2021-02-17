DSİ, 18 yılda Gümüşhane'ye 2 milyar 765 milyon liralık yatırım yaptı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) son 18 yılda Gümüşhane'ye 2 milyar 765 milyon liralık yatırımla 82 adet tesis kazandırıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, müdürlükçe Gümüşhane'ye yapılan yatırımlarla devasa projelerin hayata geçirildiğine işaret edildi.

Modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, son 18 yılda Gümüşhane'de inşa edilen 9 sulama tesisi ile 113 bin 800 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, toprağın sulanmasıyla birlikte Gümüşhane'de çiftçiye yıllık 55 milyon liralık zirai gelir artışı sağlandığına dikkati çekti.

Gümüşhane'de 5 adet sulama inşaatının sürdüğü bildiren Yıldız, "İnşaatı devam eden 5 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 85 bin 20 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye bu yılın birim fiyatları ile yıllık 64 milyon liralık katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Gümüşhane zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu."

"19 baraj ve 1 göletin de yapım çalışmaları sürüyor"

Kentte taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda 42 taşkın koruma tesisi, 41 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını belirten Yıldız, ilde 12 taşkın koruma tesisinde ise inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gümüşhane'de ziraatın daha da gelişmesi için çaba harcadıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda kente 82 adet tesis ile 2 milyar 765 milyon liralık yatırım yaptık. 17 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 19 baraj ve 1 göletin de yapım çalışmaları sürüyor. Gümüşhaneli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Gümüşhane ilimizin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Proje çalışmaları devam eden içme suyu tesisini 2025 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 170 bin kişi için yılda 6.40 metreküp içme suyu temin edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara