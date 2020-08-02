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(DRONE) Dünyaya lüks yat ihracatı (2)

Lüks yat üretiminde dünya markası haline gelen Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar, birçok ülkeye yat ihraç ediyor.

02.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:48

Lüks yat üretiminde dünya markası haline gelen Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firmalar, birçok ülkeye yat ihraç ediyor.

Antalya Serbest Bölge İşletici ve Yatırım AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 56'sı yerli sermayeli 83 firmanın faaliyet gösterdiğini, bunun 45'inin de yat sektöründe yer aldığını söyledi.

Bölgede 2000'li yıllarda başlayan yat üretiminin, bugün Antalya Bölge'yi "marka" haline getirdiğini aktaran Gürses, "2019 yılı sonuna kadar 442 yat üretilmişti, bu yıl haziran sonuna kadar da 18 yat daha eklendi ve 460 yat üretildi. Yatların uzunluğu da çok önemli. 460 yatın uzunluğu da 8 bin 640 metreye kadar ulaştı; bu, ciddi bir rakam. Bunların toplam satış değeri de 1,2 milyar dolara da ulaştı." dedi.

Gürses, yıl sonuna kadar 35 yatın sahibine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Bu yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yat siparişinde artış yaşandığını vurgulayan Gürses, ilk etapta endişelendiklerini ancak gerek yurt dışındaki sektör temsilcileriyle gerekse yatırımcı firmalarla yaptıkları istişarelerde olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Gürses, özellikle 12-30 metreye kadar olan yatlarda ciddi miktarda sipariş alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Artık insanların alışkanlıkları değişiyor, biraz daha toplumsal hayattan uzaklaşmaya başladılar. Serbest bölgede ticaret hacmimizde ilk 6 ayda yüzde 12'lik bir artış var, geçen sene 351 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, bu yıl 392 milyon dolara ulaştı. Bölgedeki firmalar, İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya, Hollanda'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok ülkeden yat siparişi aldı. Dünyada yat üretiminde İtalya ve Hollanda ilk iki sırada. Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyor. Bölgemizden yat üretiminde dünyada söz sahibi İtalya ve Hollanda'ya da yat satıyoruz. Çok büyük bir övünç kaynağı."

"Lüks yat sahipleri tekne siparişleri vermeye başladı"

Lüks yat sahiplerinin yatlarına destek amacıyla ticari tekne de almaya başladıklarını ifade eden Gürses, son zamanlarda lüks yatın yanında, destek tekneleri de üretilmeye başlandığını bildirdi.

Bölgede sahil güvenlik botları üretiminin de yapıldığını anlatan Gürses, özellikle 2 firmanın oldukça fazla sipariş aldığını söyledi.

Yurt dışına da satışların yapıldığını belirten Gürses, Katar ve Umman başta olmak üzere, birkaç ülkeye sahil güvenlik botu ihraç edildiğini kaydetti.

(DRONE) Dünyaya lüks yat ihracatı (2)

Kaynak: AA

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