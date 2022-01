Down sendromlu sporcu Sedat Kızmaz'dan büyük başarı

Toroslar Belediyesi'nin açtığı Özel Sporcular Kursu'nda yetişen down sendromlu sporcu Sedat Kızmaz, büyük bir barıya imza attı.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi'nin açtığı Özel Sporcular Kursu'nda yetişen down sendromlu sporcu Sedat Kızmaz, büyük bir barıya imza attı. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na seçilen 26 yaşındaki Kızmaz, 1-10 Nisan 2022 tarihlerinde Peru'da yapılacak Dünya Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Down sendromlu sporcu Sedat Kızmaz, başarısıyla Mersin'in gururu oldu. İlçede yaşayan otizmli, down sendromlu ve mental özel bireylerin sosyal hayata daha kolay adapte olmalarının amaçlandığı Özel Sporcular Kursu, Toroslar Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimde, özel bireylerin ilgi ve yeteneklerine göre koordinasyon, atletizm, eğitsel çalışmalar ve futbol maçları yapılıyor. Bu kursa katılan sporculardan 26 yaşındaki Sedat Kızmaz da azmi ve yeteneğiyle herkese örnek oldu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na seçilerek Kayseri'deki kampa katılan özel sporcu Kızmaz, 1-10 Nisan 2022 tarihlerinde Peru'da yapılacak Dünya Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Özel sporcu Kızmaz, bu gururunu ve başarısını merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile paylaşarak, kendilerine sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kızmaz, antrenörleri Ali Adıgüzel ve Betül Ekinci ile birlikte Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti.

"Özel sporcularımızdan dünya şampiyonluğu bekliyoruz"

Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi'nin kadrosunda yetişerek milli takıma seçilen özel sporcu Kızmaz ile gurur duyduklarını söyledi. Özel bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, Kızmaz'a başarılar dileyerek, hediyelerini takdim etti. Yılmaz, "Sporun, kazanmanın ötesinde hayata dokunan önemli bir misyonu da var. Biz de özel bireylerimizin sporla gönüllerine dokunuyor, her zaman yanlarında oluyoruz. Milli formanın önemi çok büyük. Özel sporcumuz Sedat Kızmaz, milli takıma seçilerek bu formanın hakkını veriyor. Azmiyle gurur duyuyoruz. İnşallah Peru'da yapılacak Dünya Şampiyonasında da milli takımımız finale çıkarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatacak. Tüm ekibe başarılar diliyorum" dedi.

"Başkanımızın desteğiyle başarılarımızın meyvesini alıyoruz"

Toroslar Belediyesi'nin Özel Sporcular Kursu Antrenörü Ali Adıgüzel ise sporla özel bireylere dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Adıgüzel, "Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Özel Sporcular Kursunda, özel bireylerin fiziksel becerilerinin gelişiminin yanı sıra yaşıtlarıyla birlikte güzel vakit geçirmelerini de sağlıyoruz. Bu kursa katılan özel sporcumuz Sedat Kızmaz, Down Sendromlular Futsal Milli Takımına seçildi. Peru'da yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Başkanımıza özel bireylere sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN