Döşemealtılı sporcudan Başkan Genç'e birincilik sözü

Samsun'da düzenlenen 13-14 Yaş Okçuluk Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Vira Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Elif Sena Akçay Olimpik Yay Bayanlar Kategorisinde Türkiye 4'ncüsü oldu. 02-06 Şubat 2022 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 40 Kulüp ve 211 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Döşemealtı'na madalya getiren Akçay Okullar Arası Türkiye Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, adını Türkiye Şampiyonasına yazdıran Albay Süleyman Külahçı okulu 7'nci sınıf öğrencisi olan Elif Sena Akçay için antrenman sahası tahsis etti. Genç sporcu ve bağlı olduğu Vira Okçuluk Spor Kulübü okçularına Belediyeye ait tesisleri açan Başkan Genç, sporculara her türlü desteği vereceğini açıkladı. 2021 yılında 11-12 Yaş grubunda da Türkiye 2'nciliği bulunan Elif Sena Akçay, hedefinin Döşemealtı'na Türkiye Şampiyonluğunu getirmek olduğunu söyledi. Akçay, kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Turgay Genç'e 1'ncilik madalyası sözü verdi. - ANTALYA