Döşemealtı'nda 'Yaza Elveda Okula Merhaba' futbol şenliği - Haberler Spor
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Döşemealtı'nda "Yaza Elveda Okula Merhaba" futbol şenliği

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Döşemealtı'nda

Döşemealtı'nda okulların açılması nedeniyle "Yaza Elveda Okula Merhaba" futbol şenliği düzenlendi.

Döşemealtı'nda okulların açılması nedeniyle "Yaza Elveda Okula Merhaba" futbol şenliği düzenlendi.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı ev sahipliğinde ilçede yaşayan 5-12 yaş gurubu çocukların katıldığı futbol şenliği sona erdi. 2 gün süren 153 sporcunun katıldığı şenlikte geleceğin futbolcularını aileleri de tribünlerden destekleyerek yalnız bırakmadı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, futbolculara Türk bayrağının yanı sıra katılım sertifikalarını dağıtırken, maçları tribünden izledi. Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sportif Direktörü Abdullah Tanyolaç, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'e bağlı nesiller yetiştirmek için gençleri sporla buluşturduklarını belirterek, "Başkanımız Turgay Genç amatör spora ve sporculara çok önem veriyor. Onun ilçe gençlerine verdiği değer bizleri çok daha güzel işler yapmamız için adeta ateşliyor. Spor yapan ruh ve beden sağlığı gelişmiş bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı'nda Yaza Elveda Okula Merhaba futbol şenliği

Döşemealtı'nda Yaza Elveda Okula Merhaba futbol şenliği

Döşemealtı'nda Yaza Elveda Okula Merhaba futbol şenliği

Döşemealtı'nda Yaza Elveda Okula Merhaba futbol şenliği

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Haber: Döşemealtı'nda 'Yaza Elveda Okula Merhaba' futbol şenliği - Haberler Spor
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