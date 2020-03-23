SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› DOSABSİAD işçi çıkarmayacak - Ekonomi
Türkiye, İşçi, Ekonomi

DOSABSİAD işçi çıkarmayacak

Demirtaş Organize Sanaiy Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunlara rağmen, fabrika ve işletmelerinde personel azaltmaya gitmeyecek.

23.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:46
DOSABSİAD işçi çıkarmayacak

Demirtaş Organize Sanaiy Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunlara rağmen, fabrika ve işletmelerinde personel azaltmaya gitmeyecek.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, gerek bireyler gerekse de kurumlar olarak hep beraber zorlu bir sınavdan daha geçildiğini söyledi. Çevikel, tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınının, insanların yaşamı ile birlikte ülke ekonomisini de giderek daha fazla tehdit eder bir konuma geldiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Bu sürecin en az hasarla atlatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yüksek hassasiyetli bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Çevikel, "Öncelikle sağlık sektörü çalışanlarımız başta olmak üzere bu mücadelede fedakarca görev alan herkese teşekkür ediyor, alınan tedbirlere tüm halkımızın titizlikle uymasını rica ediyoruz" dedi.

İşçi çıkarılmayacak

Nilüfer Çevikel, kent ve ülke ekonomisinin büyümesi ve milletin refahı için çalışan iş dünyası temsilcileri olarak bu süreçten en hızlı şekilde ve başarıyla çıkılması için her türlü iş birliğine ve özveriye hazır olduklarını ifade ederek, "Virüs salgının tüm işletmelerimizdeki çarkları yavaşlattığı, hatta durma noktasına getirdiği zorlu bu dönemde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu olarak aldığımız ortak kararla işçi çıkarmayacağımızı taahhüt ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dayanışma ruhu

"Firmalarımızın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan çalışanlarımızın mağdur olmaması ve toplum düzenin sağlam bir şekilde korunması için tüm iş insanlarımızın gereken en yüksek fedakarlığı yaptığından ve yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yok" diyen Başkan Çevikel, seferberlik anlayışı ve milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın, işçi-işveren dayanışmasıyla ortaya konulacak güçlü bir duruşla mümkün olabileceğini kaydetti.

Yeni desteklere ihtiyaç var

Hükümetin, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile iş dünyasına moral ve destek verdiğini dile getiren Çevikel, şöyle devam etti: "Hükümetimizin başta kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, vadesi gelen ödemeler için yeni bir finansman modelini hayata geçirmesi, kamu alacaklarının ertelenmesi, bankalar aracılığı ile işverene yönelik özel bir kredi modeli oluşturulması gibi öncelikli düzenlemelerle özel sektörümüze ek teşvikler sağlaması bizlerin gücüne güç katacaktır. Ekonomik kalkınma hamlesinde olduğu gibi 'Devlet-Millet' dayanışmasına da hayata geçirilecek destekler ve alınacak tedbirlerle özel sektör olarak yine en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız. Ülkemiz için hep birlikte çalışacağız ve yine birlikte başaracağız!" - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Ekonomi
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Ekonomi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
13 maddelik koronavirüs paketi! 'Salgın süresince çift maaş alsınlar' Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Netflix koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için 100 milyon dolarlık destek sağlayacak
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Angela Merkel Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Adana Wuhan Polis
Şu an buradasınız: DOSABSİAD işçi çıkarmayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:41:25. #1.15#
title