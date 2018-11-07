Dörtyol'da "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" Projesi

Dörtyol'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Fidanlar Fidanlarla Buluşuyor" projesi kapsamında 300 fidan toprakla buluşturuldu.

İlçedeki etkinlikte Mehmet Akif İlkokulu ve Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri tarafından 300 adet çam fidanı dikildi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, buradaki konuşmasında, proje ile her öğrencinin kendi adına bir fidanı olacağını belirterek, "Bu fidanlar evlatlarımızla birlikte büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe fidanlarımızın kökleri toprağa, boyları da göklere yükselecek.Öğrencilerimizin bugün kurduğu hayaller zamanla gerçeğe yaklaştıkça inşallah diktikleri fidanlar ağaçlara, ağaçlar da ormanlara dönüşecek. Bugün okul bahçelerinde oluşturulan, gözlerin ışıltısı yüreğimizi ısıtan çocuklarımızla beraber ülkemizin ormanları, ekonomisi, güzellikleri de büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Törene, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Dörtyol Orman İşletme Müdürü Hüsnü Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.