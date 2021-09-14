Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın yarın Devler Ligi maçında Vodafone Park'ta ağırlayacağı Dortmund'un yöneticisi Sebastian Kehl, temsilcimizden çekiniyor. Kehl, "Duygusal bir maç olacak. Türk taraflar bizi kazanın içine sokmaya çalışacak, bunu biliyoruz. Ama hayatta kalmanın yollarına da çalıştık" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

"HAYATTA KALMANIN YOLLARINA ÇALIŞTIK"

Takvim'in aktardığı haber de; Dortmund'da top koşturan ve şimdilerde yöneticilik yapan Sebastian Kehl'in ifadeleri manşete taşındı. Kehl, "Çok duygusal bir maç olacak. Türk taraftarlar İstanbul'da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak. Bundan eminiz. Ama elimizde Beşiktaş'a karşı hayatta kalmanın yolları da var" ifadelerini kullandı.

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

TİMO WERNER OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Dortmund sportif direktörü Michael Zorc da İstanbul'da kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirtti. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın daha önce karşılaştığı Leipzig'de Timo Werner, Vodafone Park'taki tezahüratlardan dolayı kulağından rahatsızlık geçirmişti.

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar
Haberler.com - Spor Haberleri
Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim

Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim

 Almanlar, Beşiktaş'ın 3 futbolcusundan çok çekiniyor

Almanlar, Beşiktaş'ın 3 futbolcusundan çok çekiniyor
Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Dortmund 5-0 yener gider
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Deniz Akkaya Özge Özpirinçci Ece Üner Beren Saat
Spor Mergim Berisha Burak Yılmaz Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mansur Yavaş Miralem Pjanic Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:42:11. #1.11#