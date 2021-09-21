Dortmund, Beşiktaşlı iki gence hayran kaldı! Artık radardalar - Haberler Spor
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Dortmund, Beşiktaşlı iki gence hayran kaldı! Artık radardalar

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Dortmund scout ekibi, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'tan iki genci çok beğendi. Bu isimler Emirhan İlkhan ve Demir Ege Tıknaz. Scout ekibinin bu iki futbolcuyu çok beğendiği belirtildi. Alman ekibinin scoutları, kalan maçlarda bu futbolcuları dikkatle izleyecek.

Beşiktaş U19 Takımı'ndan iki futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Sabah'ın haberine göre; Dortmund ile oynanan UEFA Gençlik Ligi C Grubu'ndaki karşılaşmada Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz, Borussia Dortmund'un radarına girdi.

Dortmund, Beşiktaşlı iki gence hayran kaldı! Artık radardalar

İKİSİ DE ORTA SAHA

Alman ekibinin scoutlarının bu ki oyuncuyu kalan maçlarda da izleyeceği ifade edildi. Beşiktaş'ın gollerini gollerinden birini atan 17 yaşındaki Emirhan merkez orta sahada oynarken, Ege ise 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Dortmund, Beşiktaşlı iki gence hayran kaldı! Artık radardalar

Dortmund, Beşiktaşlı iki gence hayran kaldı! Artık radardalar
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