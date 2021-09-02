Dora Özsoy yine bir vergi cezası ile karşı karşıya
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Dora Özsoy yine bir vergi cezası ile karşı karşıya

Dora Özsoy yine bir vergi cezası ile karşı karşıya
Playerbros - Haberler | Gamegar

Dora Özsoy yine vergi borcu ile gündemde.

Yaklaşık dokuz ay önce aldığı 340 bin lira vergi cezası nedeniyle Türkiye'nin bir çok noktasında konuşulan ve VFŞL sunucularından biri olan Dora Özsoy, 1 Eylül Çarşamba günü paylaştığı Instagram Hikayeleri ile vergi cezaları ile tekrardan karşı karşıya geldiğini takipçileri ile paylaştı.

Paylaştığı ilk hikayede "Özel Usulsüzlük Cezası" adı altında 51 bin 116 liralık bir vergi borcunun olduğunu gösteren Dora "Straera" Özsoy, "Siz benimle dalga geçiyosunuz heralde

Umarım sistem hatası falandır. Bu kadar da olmaz." sözlerine yer verdi. Bir sonraki hikayede ise sadece "Bu ülkede bi şeyler yapmaya çalışmak neden bu kadar zor" sözleri yer aldı.

Konu ile alakalı attığı üçüncü ve dördüncü hikayede ise sevilen isim durumu açıklığa kavuşturacak söylemlerde bulundu. Geçtiğimiz dönemde Genç Girişimci Desteğinin iptal edilmesi ve karşısına çıkan yüksek miktardaki vergi borcunun af ve yaptığı anlaşma sonrasında bir kısmını ödeyerek sıfırladığını söyleyen Stratera, bu usulsüzlük cezasının aflara dahil olmadığını ve ödemek zorunda olduğunu belirtti.

Dora Özsoy yine bir vergi cezası ile karşı karşıya

Kaynak: Playerbros

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