Donald Trump Siber Saldırganlar Tarafından Tehdit Ediliyor
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Donald Trump Siber Saldırganlar Tarafından Tehdit Ediliyor

1 TB büyüklüğünde yasal belgeyi ele geçirdiğini iddia eden hackerler, pek çok ünlü ismi tehdit etti.

Donald Trump Siber Saldırganlar Tarafından Tehdit Ediliyor
16.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:47

1 TB büyüklüğünde yasal belgeyi ele geçirdiğini iddia eden hackerler, pek çok ünlü ismi tehdit etti. Fidye yazılım çetesi, aralarında Amerika Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu kişilerden 42 milyon dolar değerinde kripto para talep etti.

Donald Trump Tehdit Edildi

Fidye yazılım çetesi 1 TB büyüklüğünde yasal belgeleri ele geçirdiğini, istenilen kripto para ödenmezse ünlülerin gizli sırlarını ortaya dökeceklerini söyledi. Fidye yazılım çetesi, Lady Gaga isimli 2 GB büyüklüğünde bir belge ve New York hukuk firması Grubman Shire Meiselas & Sacks'e yönelik yapılan saldırılar ile ilgili belgeleri yayınlamıştı.

Elton John, Robert DeNiro ve Madonna gibi ünlü isimlere hizmet veren Grubman Shire Meiselas & Sacks hukuk firmasına ait gizli sözleşmeler, telefon numaraları, e-posta adresleri, kişisel yazışmalar, gizlilik sözleşmeleri gibi bilgileri içeren 756 GB'lık veri, fidye yazılım uzmanları tarafından ele geçirildi. Hukuk firması, yapılan siber saldırılara karşı henüz bir ödeme gerçekleştirmedi.

Siber saldırı gerçekleştirdikleri firmalardan herhangi bir ödeme alamayan Revil fidye yazılım grubu, talep ettikleri fidyeyi iki katına çıkardıklarını açıklamalarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı da tehdit etmeye başladı. Revil, yakında seçim olduğunu ve bundan sonra verilerini ortaya dökecekleri kişinin Donald Trump olduğunu söyledi.

Revil, doğrudan Donald Trump'a hitap ederek, ellerinde bulunan bilgilerin açıklanmasını istemiyorlarsa, ABD Başkanı'nın hukuk firmasına baskı yapması gerektiğini söyledi. Ellerindeki belgeleri paylaşmaları durumunda Donald Trump'ın yeniden başkan seçilemeyeceğini söyleyen Revil, en kısa sürede talep edilen fidye tutarının ödenmesini bekliyor.

Fidye yazılım grubu, verilerini ele geçirdikleri şirketlerin, kişilerin ödeme yapmaması durumunda, 9 aşamalı olarak ellerindeki belgeleri yayınlayacaklarını, Monero ya da daha yüksek bir tutar ödenmesi durumunda Bitcoin para birimi ile ödeme kabul ettiklerini söyledi.

Verileri ele geçirilen hukuk firması ise ödeme yapılsa dahi verilerin ortaya çıkarılacağına inandığını bu nedenle ödeme yapmayı reddettiğini açıkladı. FBI'ın saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirdiğini ifade eden hukuk firması, saldırganlarla müzakere etmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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