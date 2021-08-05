Domuz avında kazayla vurularak hayatını kaybetti
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Domuz avında kazayla vurularak hayatını kaybetti

Domuz avında kazayla vurularak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi domuz avına gittiği Gürcü şahıslar tarafından kazayla vurularak hayatını kaybetti.

Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi domuz avına gittiği Gürcü şahıslar tarafından kazayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karşı köyünde 2 Gürcistan uyruklu kişi ile önceki akşam domuz avına giden Rasim Baytören (26) Gürcistan uyruklu şahsın tüfeğinden çıkan domuz dolusu diye tabir edilen 'misket' ile kazayla vuruldu. Karnından ağır yaralanan şahıs, köye getirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 2 kişi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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