Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde çok net olarak hükümetimizin en temel önceliklerinden bir tanesi enflasyonla mücadeledir. Çünkü enflasyonu tek haneye indirmeden, kalıcı bir şekilde şirketlerimizin yatırımlarını uzun vadeli kaynaklarla ve makul maliyetle sağlamanın imkanı yoktur." dedi.

Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katılımıyla, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11'incisi düzenlenen Domotex Türkiye 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın açılışında, fuarın şehir, ülke ve halı sektörü için hayırlı olmasını temenni etti.

Hükümet olarak üreten, çalışan Gaziantep'in önünü açmak ve dünyada rekabet gücünü artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bu kapsamda uzun süredir konuşulan kentin liman bağlantısının da mutlaka gerçekleştirileceğini dile getiren Şimşek, "Şehirde çok güçlü bir pozitif enerji ve güçlü bir ekip var. Herkes şehri daha ileri taşımak için çaba gösteriyor. Onun için geleceğimiz parlak. Gaziantep inanıyorum ki Ortadoğu'da en önemli ticaret, sanayi üssü ve turizm merkezi oluyor ve çok daha güçlü bir şekilde konumlanacak." diye konuştu.

Şimşek, Washington'da Dünya Bankası Başkanıyla görüştüğünü, gelecek sonbaharda Bali'de yeni "beşeri sermaye endeksi" oluşturarak, açıklayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Endeksin iki bileşeni var, sağlık ve eğitim. Türkiye sağlıkta bir devrim yaptı, sınıf atladı ve bütün dünyaya örnek olarak gösteriliyor. Eğitime erişimi artırdık. Okul öncesinden doktora seviyesine kadar, gerek kaynak gerek fiziki imkanlar gerekse öğretmen anlamında inanılmaz yatırımlar yaptık. İnanıyorum ki gelecek dönemde kalite noktasında da sınıf atlayıp beşeri sermaye endeksinde dünyada en güçlü ülkeler arasına gireceğiz. Çünkü bizim öğrenci nüfusumuz Avrupa'daki 32 ülkeden daha büyük. 24 milyon öğrencimiz var neredeyse. Suriyeliler hariç. Orada da 900 bin civarında okul çağında çocuk. Onlar da bizim için önemli. Nitelikli insan her şeyin başı. Bütün sanayi için böyledir ama özellikle halı. Şirketlere tavsiyem, çalışanlarına yatırım yapmaları. Çalışanlarınız sizin her şeyiniz."

"Bugünkü sıkıntılar kısmen bu şokları yansıtıyor"

Şimşek, Ar-Ge ve tasarımın önemine değinerek, 960'ın üzerinde fabrikası olan bir şehirde 7 Ar-Ge ve 3 tasarım merkezi bulunmasını "devede kulak" olarak nitelendirdi.

Gaziantep'in hikayesinin, Türkiye'nin hikayesiyle örtüştüğünü ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Gaziantep önemli ölçüde düşük ve orta teknolojik üretim yapan bir şehir. Geleneksel pazarların neredeyse tamamı perişan. Buna rağmen şikayet yerine çözüm üretiyor. İhracat ve üretim artmaya devam ediyor. Büyük bir başarı, muazzam bir dayanıklılık ve esneklik. Zaten 21. yüzyılda bu tür özellikler olmazsa çok zor gider. Türkiye de böyle. Türkiye gerçekten çok büyük, sıkıntılı dönemi inşallah, yakında geride bırakacak. Zor bir dönem. Geçen sene bir referandum, bir önceki sene bir darbe girişimi. Bir önceki sene 2 seçim. Gezi provokasyonları, liste uzuyor 2007'ye kadar. Bütün bunlar bizim 2. ve 3. nesil reformları yapmada maalesef kısmen de olsa enerjimizi ve odaklanmamızı zorlaştırdı, gerçekçi olalım. Bugünkü sıkıntılar kısmen bu şokları yansıtıyor. Başka bir ülke, bize benzer bir ülke bu şokları yaşasaydı kısa süreli bir resesyona, daralmaya gitmezdi. Büyük olasılıkla depresyona, bunalıma girerdi, uzun soluklu daralmaya giderdi. "

Başbakan Yardımcısı Şimşek, önemli olanın reformlarla büyümeyi sürdürülebilir kılmak olduğuna dikkati çekerek, 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ortalama yüzde 5,8 büyüdüğünü, bunun Çin ve Hindistan'dan sonra en güçlü büyüme performansı olduğunu vurguladı.

"Türkiye 2. ve 3. nesil reformlar üzerinde yoğunlaşacak"

Son 10 yılda 8,7 milyon kişiye iş bulduklarını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Büyümenin kapsayıcı olması için insanların iş bulması lazım. Otomobil satışları 91 binden 723 bine çıkmış. Yurt dışında tatil yapan vatandaşlarımızın sayısı 3 kattan fazla artmış ve neredeyse 9 milyon kişiye ulaşmış. Beyaz eşya satışları yıllık 3,1 milyondan 8,5 milyona çıkmış. Dinleseniz çiftçi perişan diyecekler, traktör sayısı 7 binden 73 bine çıkmış. Liste uzayıp gidiyor. Geçen sene Türkiye'de 1,4 milyon konut satıldı. Rakamlar çok net bir şekilde ortada. Sorun yok mu? Var. İnşallah bu seçim kararı taze, 5 yıllık bir perspektifle ve bölgesel sorunların da etkisini yavaş yavaş yitirdiği bir dönem. Bunun sayesinde Türkiye tekrar 2. ve 3. nesil reformlar üzerinde yoğunlaşacak. Çünkü ancak bu şekilde büyümeyi yüksek ve sürdürülebilir kılabiliriz. Yan etkilerini ancak o şekilde yönetebiliriz. Onun için önümüzdeki dönemde çok net olarak hükümetimizin en temel önceliklerinden bir tanesi enflasyonla mücadeledir. Çünkü enflasyonu tek haneye indirmeden, kalıcı bir şekilde şirketlerimizin yatırımlarını uzun vadeli kaynaklarla ve makul maliyetle sağlamanın imkanı yoktur. Tek yolu budur. Bu kadar basit ve net."

"Her şeyin başı insan ve öncelik Ar-Ge"

Şimşek, gerek terörle mücadele gerek yakın coğrafyanın sıkıntıları gerekse de darbe girişimi ve sonrasında verilen mücadele gibi birçok konuda en kötüsünün geride kalacağını ifade ederek, "İnşallah taze bir 5 yıllık perspektifle Türkiye artık oturup 2. ve 3. nesil reformlara zaman ve enerji ayırıp bunları kökünden çözme imkanına kavuşacak." diye konuştu.

Hükümet olarak göreve geldikleri ilk yıl OHAL'i kaldırdıklarına dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de OHAL var ve bu durum hain darbe girişimi ile bütün terör örgütlerinin Türkiye'ye musallat olmasından kaynaklanmış zaruri bir durum olarak karşımıza çıktı ama bu ülkenin insanları ve hükümetimizin, net bir şekilde Türkiye'nin demokratik standartlarının daha da iyileştirilmesi, hukuk devletinin daha da güçlendirilmesi noktasında zerre kadar tereddüdü yok. Fakat bazı şartlar ülkeyi mecburen bu noktaya getirdi. Bu tehditler azaldığı ölçüde inanıyorum ki Türkiye tekrar uluslararası toplumun en saygın ve muteber üyelerinden birisi olacak. Çünkü ancak bu şekilde biz buraya daha çok kaynak, daha kalıcı küresel yatırımlar çekerek Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağız. Onun için her şeyin başı insan ve öncelik Ar-Ge. Özellikle halıcı kardeşlerime söylüyorum, tasarım olmadan çok düşük marjlarla çalışmak zorundasınız. Farklılaşmanız lazım."