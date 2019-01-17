Domotex'te Tek Türk Kadın Girişimci

Domotex Hannover Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına Gaziantep'ten katılan Ateks Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Tohumcu dünyada sanayi dönüşümüne ayak uydurmak için acil önlemler alınması ve yerli teknolojinin üretilerek kullanımının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0'ın hızla gelişmekte olan ülkelerde yayıldığını ve üründen çok teknoloji üreten ülkelerin ön sıralarda yer alacağını ifade eden Gaziantepli Sanayici ve girişimci Ayşe Tohumcu Domotex fuarındaki tek Türk kadın girişimci unvanı alırken yaptığı değerlendirmede "Ülkemiz sanayinin gelişmesi için özellikle teknoloji ve makine üretimine geçilmesi yönünde önemli tedbirler almak zorunda. Bugün gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşan endüstri 4.0 ve dijital dönüşümle adeta sanayinin ve sanayiciliğin nitelikleri değişmiştir. Bizler Gaziantepli sanayiciler olarak yüksek katma değerli ürünler için bu ürünleri geliştirecek teknolojilere ve makine yapımına da önem vermeliyiz" dedi.

Makine üretimi için mühendislerinin önünü açmak zorundayız

Makine ve teknoloji üretiminde özellikle makine mühendislerinin ve nano teknoloji uzmanlarının önünün açılması gerektiğini ifade eden Tohumcu Türkiye'de binlerce makine mühendisinin asgari ücretle iş aramak zorunda kaldığını nitelikli insan iş gücünün bir an önce aktif iş dünyasına kazandırılarak teknoloji üretiminde kullanılması gerektiğini vurgulayarak "Makine üretimi büyük bir ihtisas ister. Farklı mühendislik kollarının bir araya gelmesi ve yerli teknolojiyi üretmesi için elimizde önemli imkanlar var. Mesela birçok alanda mühendislerimiz iş bulamıyor. Oysa yetişmiş beyinlerin bir araya getirilmesi ve sanayi sektörleriyle ilgili teknoloji üretimine yönlendirilmesi kaçınılmazdır. Sadece makine üretimi değil, yerli yedek parça üretiminin de gerçekleştirilmesi için hükumetimizin ve ilgili bakanlıkların önlem alması ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere bütün OSB'lerde bu insanların istihdam edilerek teknoloji üretimine yönlendirilmesi geleceğimiz için kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası fuarlar Gaziantep merkezli olmak zorunda

Domotex Hannover'daki gözlemlerini de anlatan Tohumcu "Gaziantep uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak önemli bir stratejik noktadadır. Bugün Almanya gibi birçok ülke fuarcılıktan önemli paralar kazanmaktadır. Bu yıl Türkiye'den 170 firma fuara katıldı ve yurdun dört bir yanından fuara üç bine yakın insan gitti. Fuarın genel yapısına baktığımızda 70 ülkeden 1400 firmanın katıldığı ifade ediliyor. Böylesine büyük pastadan Gaziantep'in yeterli payı alabilmesi için gerekli alt yapının düzenlenmesi ve bir an önce kriterleri taşıyan fuar alanının inşa edilmesi gerekiyor. Fuarların Gaziantep'e gelmesi demek sanayimizin yanında birçok sektörün de önemli kazançlar sağlaması demektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA