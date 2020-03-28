Dominik Pesosu kaç TL? 1 Peso kaç lira? 100 Peso kaç Türk Lirası? Survivor Peso kaç TL?
Survivor'da açık artırma heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıları Dominik Pesosu ile açık artırmaya girerek sunulan ürünler için fiyat verdi. Peki Dominik Pesosu kaç lira? 1 Peso kaç lira? 100 Peso kaç TL?
28.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:14
Survivor yarışmasında yarışmacılar parkurda değil açık artırma sahnesinde yarıştı. Ürünlere Dominik Pesosu ille teklif veren yarışmacılar farklı bir alanda rekabete girdi. Peki, Dominik Pesosu kaç TL? 1 Peso kaç lira? 100 Peso kaç TL? Survivor Peso kaç TL?
DOMİNİK PESOSU KAÇ TL?
28 Mart itibariyle:
1 Dominik Pesosu; 0.12 Türk Lirası
100 Dominik Pesosu: 12 Türk Lirası
200 Dominik Pesosu: 24 Türk Lirası
500 Dominik Pesosu: 60 Türk Lirası
1000 Dominik Pesosu: 120 Türk Lirası