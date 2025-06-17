2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye A Milli kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı maç izlenebilecek. Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Maçı TRT Spor Yıldız Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri TRT Spor Yıldız , Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYEMAÇI SAAT KAÇTA?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı, saat 19:30'da başlayacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYEMAÇI NEREDE OYNNACAK?

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol KadInlar Milletler Ligi maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.