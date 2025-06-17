Dominik Cumhuriyeti Türkiye A Milli kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Dominik Cumhuriyeti Türkiye A Milli kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızın maç saati araştırıldı. Peki ,Dominik Cumhuriyeti Türkiye A Milli kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye A Milli kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı maç izlenebilecek. Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Maçı TRT Spor Yıldız Canlı Maç İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri TRT Spor Yıldız , Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYEMAÇI SAAT KAÇTA?

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı, saat 19:30'da başlayacak.

Dominik Cumhuriyeti Türkiye A Milli kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYEMAÇI NEREDE OYNNACAK?

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol KadInlar Milletler Ligi maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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